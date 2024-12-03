Водоканал сообщил об отключении воды в Рязани 3 декабря

В Рязани «Водоканал» сообщил о плановых отключениях холодной воды (ХВС) в ряде районов города 3 декабря. График отключений следующий:

С 09:00 до 17:00:

Шереметьевский проезд, дом 8.

С 09:00 до 16:00:

Касимовское шоссе, дом 52, корпус 1.

С 09:00 до 17:00:

Улица Павлова, дом 12.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) на улице Павлова, дом 12.

С 09:20 до 17:00:

Улица Халтурина, дома 1а, 3а, 5а.

С 09:30 до 13:00:

Улица Горького, дома 49, 51 (МБОУ Школа № 1 имени В.П. Екимецкой), 74, 76, 78, 80, 86.

С 10:30 до 17:00:

Улица Берёзовая, дома 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н.

Улица Берёзовая, дом 1и (МБДОУ Детский сад № 43).

Жителям рекомендуется заранее запастись водой, чтобы избежать неудобств в течение дня. Для уточнения деталей можно обратиться в службу поддержки «Водоканала».