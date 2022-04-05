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Вторник, 5 апреля, 2022

Водоканал сообщил адрес отключения воды в Рязани 5 апреля

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Водоканал сообщил адрес отключения воды в Рязани 5 апреля

7info
Изображение Jonas KIM с сайта Pixabay

Во вторник, 5 апреля, в Рязани отключат холодную воду на территории завода Химволокно — Ряжское шоссе, 20. Об этом сообщает сайт МП «Водоканал города Рязани».

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Воды не будет с 09.00 до 17.00.

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