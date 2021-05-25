Водоканал не установил санитарно-защитные зоны для канализационных объектов

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Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев опубликовал на своей странице в соцсети ответ Управления Роспотребнадзора по Рязанской области о разработке рязанским Водоканалом санитарно-защитных зоны для канализационно-насосных станций.

Согласно официальной информации, санитарно-защитные зоны разработаны и согласованы в ведомстве для трёх канализационно-насосных станций – №3, 4 и 6. Однако для указанных объектов их до сих пор не установили.

Напомним, на Водоканале прошло несколько проверок Роспотребнадзора. В декабре на КНС №4 выявлено превышение аммиака в 114,5 раз, фенола в 164,1 раза. В марте 2021 г. эксперты проверили КНС №№3, 6, 9, 10. В выбросах на канализационно-насосных станциях №10 и №6 превышение уровня сероводорода составило 38,9 и 188 раз. Также на КНС «Затинная» и «Дядьково» выявлено превышение сероводорода.