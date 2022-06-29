Водоёмы во всех районах Рязани проверили сотрудники администрации

28 июня сотрудники администрации провели обследования водоёмов во всех районах города.

Об этом сообщает Администрация города Рязани ВКонтакте.

На трёх Борковских карьерах в Советском районе нарушений не нашли.

При обследовании прудов от посёлка Южный до Солдатского пруда в Железнодорожном районе, где разрешённых мест для купания нет, также не нашли нарушений. Там установлена информация о запрете купания.

В Октябрьском районе также нет разрешённых мест для купания. Там обследовали 5 водоёмов – ручей Песоченка, пруд Серой Шейки, Шереметьевский и Черезовский пруды и ручей Черезово. Нарушений также не нашли.

Таблички о запрете купания есть и в Московском районе – на озёрах в районах Семчино и Канищево. Нарушений нет.