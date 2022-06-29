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Среда, 29 июня, 2022

Водоёмы во всех районах Рязани проверили сотрудники администрации

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Татьяна Проводина

Водоёмы во всех районах Рязани проверили сотрудники администрации

Фото из группы Администрации города Рязани ВКонтакте

28 июня сотрудники администрации провели обследования водоёмов во всех районах города.

Об этом сообщает Администрация города Рязани ВКонтакте.

На трёх Борковских карьерах в Советском районе нарушений не нашли.

При обследовании прудов от посёлка Южный до Солдатского пруда в Железнодорожном районе, где разрешённых мест для купания нет, также не нашли нарушений. Там установлена информация о запрете купания.

В Октябрьском районе также нет разрешённых мест для купания. Там обследовали 5 водоёмов – ручей Песоченка, пруд Серой Шейки, Шереметьевский и Черезовский пруды и ручей Черезово. Нарушений также не нашли.

Таблички о запрете купания есть и в Московском районе – на озёрах в районах Семчино и Канищево. Нарушений нет.

Водоёмы во всех районах Рязани проверили сотрудники администрации
Фото из группы Администрации города Рязани ВКонтакте
Водоёмы во всех районах Рязани проверили сотрудники администрации
Фото из группы Администрации города Рязани ВКонтакте

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