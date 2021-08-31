Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

С 1 сентября срок обжалования штрафов, наложенных благодаря работе дорожных камер, будет начинаться с дня, когда водитель получил его на портале Госуслуг. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Изменится и сама процедура обжалования штрафа — кроме письма, заявление можно будет подать через тот же сайт Госуслуг. Ответ на этой площадке должен поступить в течение трёх дней после вынесения решения.

Сейчас на попытку отменить штраф даётся 10 дней после получения копии постановления об административном правонарушении. С 1 сентября постановление будут считать доставленным на следующий день с момента его размещения в личном кабинете на Госуслугах. При этом гражданин должен дать разрешение на получение постановления только таким способом.

Если человек не зайдёт на портал в течение 7 дней с размещения постановления, ему доставят уведомление почтой. Также почта доставит уведомления тем, кто не зарегистрирован на Госуслугах и не согласился получать уведомления только дистанционно.

Миронов считает, что обжаловать штрафы с 1 сентября станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками.