Водителям напомнили, какие лекарства не стоит принимать перед поездкой за рулём

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Некоторые лекарственные препараты могут давать положительный результат во время тестов на наркотики или алкоголь. Вице-председатель комитета по защите автовладельцев Александр Холодов рассказал радио Sputnik, от употребления каких медикаментов стоит отказаться перед тем, как ехать за рулём.

Перед употреблением лекарств водителям стоит ознакомиться с инструкцией. Даже если в ней не даны рекомендации по управлению автомобилем, всё равно необходимо проверить состав. Некоторые таблетки содержат кодеин. В тестах на наркотики это вещество покажет тот же результат, что и доза героина. Эксперт отметил, что большинство производителей перестали использовать кодеин, однако проверить лекарство на его содержание всё же стоит.

Внимательно нужно отнестись к употреблению лекарственных веществ, содержащих фенобарбитал. Он тоже может дать положительный тест на наркотики.

Холодов отмечает: самое опасное для водителей средство — корвалол. После его употребления результаты теста могут выдать как алкогольное, так и наркотическое опьянение. После употребления корвалола должна пройти неделя, чтобы организм полностью очистился от содержимых этого препарата.

Эксперт напоминает, что при плохом самочувствии лучше отказаться от поездок за рулём и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.