Водительские права в 2025 году придётся менять тысячам россиян

В 2025 году некоторым российские водители столкнутся с необходимостью замены водительского удостоверения. Это повлечёт за собой прохождение медицинской комиссии. Ситуация коснётся тысяч человек по всей стране. Кого именно, разбирались эксперты autonews.

Кого ждет замена прав

Замена водительских прав в 2025 году станет обязательной для тех, чьи удостоверения ранее были продлены в рамках мер государственной поддержки. Для получения нового документа им потребуется в обязательном порядке пройти медкомиссию. При этом приятным бонусом станет возможность открыть новую водительскую категорию без сдачи экзаменов.

Напомним, что в 2022 году, в период экономических вызовов, правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным приняло решение о продлении срока действия ряда водительских удостоверений на три года. Целью этой меры было снижение нагрузки на граждан и предпринимателей. В результате миллионы водителей смогли продолжать управлять транспортными средствами с формально просроченными правами, не опасаясь штрафов, поскольку продление было официально оформлено.

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Автоюрист Лев Воропаев ранее обратил внимание на этот момент, подчеркнув, что продление срока действия водительских прав было разовой акцией. «Если срок действия истекал в 2022 году и был продлен на три года, то он истекает в соответствующий день 2025 года и повторно до 2028 года не продлевается», — пояснил эксперт. Забывчивость и несвоевременная замена прав могут привести к штрафам, поэтому рекомендуется проверить срок действия своего водительского удостоверения и при необходимости вовремя обратиться за его заменой.

Что нужно для замены прав

Действующая медицинская справка является обязательным условием для получения нового водительского удостоверения при его замене. Форма № 003-В/у должна быть приложена к заявлению в ГИБДД не только при первичном получении, но и при замене прав по истечении десятилетнего срока. Однако если права были утеряны, украдены, испорчены или водитель сменил фамилию, а срок их действия еще не истек, то медицинская справка не потребуется. Следует учитывать, что в таком случае выданные права будут действовать только до конца срока действия прежнего документа. Поэтому имеет смысл сразу оформить медицинскую справку и получить новые права на десять лет.

Чтобы получить медицинскую справку по форме № 003-В/у, необходимо пройти осмотр у ряда специалистов, включая офтальмолога, психиатра, нарколога, терапевта или врача общей практики, а для некоторых категорий водителей — ещё и невролога. Важно помнить, что осмотр у психиатра и нарколога можно пройти только в специализированных диспансерах по месту жительства или пребывания, что может увеличить время получения справки до нескольких дней. Диспансеры должны иметь лицензию на оказание соответствующих медицинских услуг, и приём специалистов оплачивается отдельно.

Оформление медицинской справки — достаточно затратная процедура. Стоимость варьируется в зависимости от региона и выбранного медицинского учреждения и может составлять от 2,5 до 6 тысяч рублей. Медицинское учреждение заключает с пациентом договор на оказание платных медицинских услуг.

Лучше позаботиться о получении медицинской справки заранее, до истечения срока действия водительских прав. Пройти врачей можно задолго до этого момента, так как документ действителен в течение 12 месяцев с момента выдачи, если состояние здоровья водителя за это время не изменилось.

Наибольшие трудности при получении справки могут возникнуть у лиц с проблемами со зрением. Справку не выдадут, если острота зрения на лучшем глазу ниже 0,6, а на худшем — ниже 0,2 (с переносимой коррекцией при двух открытых глазах, независимо от ее вида — очки, линзы или операция). Лицам с эпилепсией запрещено управлять автомобилем любой категории, так как приступ за рулем может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Какие санкции грозят за просроченные права

Управление транспортным средством без действующего водительского удостоверения влечёт за собой административную ответственность. Согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль нарушителя будет эвакуирован на штрафстоянку.

Стоит отметить, что лицам с иностранными водительскими правами, получившим российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание более года назад, также необходимо заменить водительское удостоверение. Их иностранные права перестанут действовать с 1 апреля 2025 года.

Однако избежать штрафа за просроченные права вполне реально. Для этого достаточно не садиться за руль с просроченным удостоверением. Штрафов за несвоевременную замену прав не предусмотрено, но важно помнить, что приехать в ГИБДД за новым удостоверением на автомобиле уже не получится.

Приятный бонус — новая категория

Замена водительских прав в 2025 году преподнесёт водителям приятный сюрприз. В связи с изменениями в законе «О безопасности дорожного движения» владельцы категории «B» автоматически получат подкатегорию «B1», которая даёт право управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами без дополнительных экзаменов и необходимости аренды.

Ранее эти транспортные средства относились к тракторной технике и требовали наличия прав тракториста-машиниста. Теперь же достаточно иметь открытую категорию «B». Подкатегория «B1» будет добавлена автоматически без каких-либо ограничений. При этом она позволит управлять даже квадроциклами и трициклами с мотоциклетной посадкой и рулём.

Важно отметить, что для получения подкатегории «B1» необходима именно замена водительских прав — только в этом случае в документе появится соответствующая отметка. Водители с категорией «A» могут управлять снегоходами и квадроциклами без замены прав и необходимости аренды, а водители с категориями «C» и «D» — только после инструктажа и заключения договора аренды.