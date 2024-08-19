Водитель погиб в тройном ДТП в Шацком районе

16 августа около 20:50 в Шацком районе на 145-м километре автодороги Шацк-Тамбов произошло серьёзное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 58-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21099, столкнулся с автомобилем Audi A6, за рулем которого находился 25-летний житель Владимирской области, а также с автомобилем ВАЗ 11173, которым управлял 35-летний житель того же региона.

В результате аварии водитель ВАЗ 21099 скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.