Понедельник, 19 августа, 2024

Водитель погиб в тройном ДТП в Шацком районе

Автор: 7info

Опубликовано

16 августа около 20:50 в Шацком районе на 145-м километре автодороги Шацк-Тамбов произошло серьёзное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 58-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21099, столкнулся с автомобилем Audi A6, за рулем которого находился 25-летний житель Владимирской области, а также с автомобилем ВАЗ 11173, которым управлял 35-летний житель того же региона.

В результате аварии водитель ВАЗ 21099 скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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