Водитель «Лады Приоры» пострадал при наезде на столб в рязанской Солотче

В дорожном происшествии в Солотче 1 мая пострадал 31-летний водитель «Лады Приоры». Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

В понедельник возле дома 76 по улице Порядок в посёлке Солотча легковушка врезалась в опору уличного освещения. Инцидент произошёл около 8:55. За рулём «Лады Приоры» находился 31-летний местный житель.

Водителя с травмами доставили в медицинское учреждение.

Уточняются обстоятельства случившегося, ведётся проверка.