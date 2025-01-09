Водитель из Касимова сбил насмерть 67-летнюю женщину

За прошедшие выходные и праздничные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 3 человека погибли и 52 человека получили травмы различной степени тяжести.

В области зарегистрировано 190 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 1715 нарушений ПДД, в том числе 30 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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4 января, примерно в 15:40, в Касимовском районе на 2-м километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» вблизи деревни Макеенки, 23-летний житель города Касимова, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на пешехода — 67-летнюю местную жительницу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.