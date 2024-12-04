В Москве суд вынес приговор водителю самосвала, сбившего насмерть ребёнка. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Трагедия, оставившая глубокий след в сердцах семьи и всех, кто узнал об этом случае, произошла 24 мая 2024 года на улице 1-й Машиностроения. Отец 8-летнего мальчика вспоминает этот день с горечью: «Мы с сыном и дочкой возвращались с соревнований по спортивной гимнастике. На противоположной стороне дороги нас ждала мама». Этот момент стал последним для его маленького сына.

На регулируемом пешеходном переходе грузовой автомобиль, ехавший на запрещающий сигнал светофора, сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — мальчик погиб на месте.

За рулем грузовика находился 40-летний Жамолиддин Исаков. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения: в организме водителя обнаружили каннабиноиды.

Сегодня суд вынес решение: Исаков получил 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 11 месяцев после отбытия основного наказания. Обвинение было предъявлено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности в состоянии опьянения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Жизнь ребенка оборвалась из-за преступной беспечности, и никакое наказание не вернет его родным.

Фото: прокуратура Москвы.