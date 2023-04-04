Вода в реке Ока в черте Рязани поднялась за сутки на 11 сантиметров

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки повысился на 11 сантиметров до 580 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. О прохождении весеннего половодья рассказали в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Рязанского гидрометцентра.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров (587 сантиметров выше нулевой отметки).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров (519 сантиметров выше нулевой отметки).

В реке Мокша в черте р.п. Кадом уровень воды повысился на 6 сантиметров (658 сантиметров выше нулевой отметки).

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 1 сантиметр (149 сантиметров выше нулевой отметки).

В реках Ранова (село Троица) и Проня (н.п. Быково) уровень воды снизился.

ГУ МЧС по Рязанской области держит обстановку на постоянном контроле. Мониторинг оперативными группами ведётся каждый день, используются БПЛА. Данные с датчиков на гидротехнических сооружениях поступают в ЦУКС чрезвычайного ведомства в режиме онлайн.