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Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Вода в реке Ока в черте Рязани поднялась за сутки на 11 сантиметров

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Фото из группы ГУ МЧС России по Рязанской области ВКонтакте

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки повысился на 11 сантиметров до 580 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. О прохождении весеннего половодья рассказали в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Рязанского гидрометцентра.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров (587 сантиметров выше нулевой отметки).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров (519 сантиметров выше нулевой отметки).

В реке Мокша в черте р.п. Кадом уровень воды повысился на 6 сантиметров (658 сантиметров выше нулевой отметки).

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 1 сантиметр (149 сантиметров выше нулевой отметки).

В реках Ранова (село Троица) и Проня (н.п. Быково) уровень воды снизился.

ГУ МЧС по Рязанской области держит обстановку на постоянном контроле. Мониторинг оперативными группами ведётся каждый день, используются БПЛА. Данные с датчиков на гидротехнических сооружениях поступают в ЦУКС чрезвычайного ведомства в режиме онлайн.

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