Четверг, 23 марта, 2023
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Вода в Оке в черте Рязани поднялась за сутки на 44 сантиметра

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Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани за сутки поднялся на 44 сантиметра и на 16 часов 23 марта превышает на 3,29 метра нулевую отметку гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным МЧС, за сутки в регионе подтоплен низководный мост в Шиловском районе.

На сегодняшний день остаются подтопленными 14 низководных мостов и 2 участка дорог. В Рязанской области действует 6 лодочных переправ, от большой земли отрезаны 9 населённых пунктов.

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