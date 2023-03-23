Вода в Оке в черте Рязани поднялась за сутки на 44 сантиметра

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани за сутки поднялся на 44 сантиметра и на 16 часов 23 марта превышает на 3,29 метра нулевую отметку гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным МЧС, за сутки в регионе подтоплен низководный мост в Шиловском районе.

На сегодняшний день остаются подтопленными 14 низководных мостов и 2 участка дорог. В Рязанской области действует 6 лодочных переправ, от большой земли отрезаны 9 населённых пунктов.