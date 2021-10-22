Во время проверки масок в рязанском ТЦ задержали мужчину с героином

В рязани сотрудники полиции во время проверки соблюдения масочного режима задержали мужчину с героином. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

К мужчине без маски в одном из торговых центров города подошли сотрудники ППС. Гражданин в ответ на замечание начал нервничать, документы показывать отказался. Полицейские предложили ему проследовать на стационарный пост для установления личности.

При досмотре у 33-летнего жителя Рязани нашли контейнер с 1 граммом героина. Уголовный кодекс квалифицирует это как значительный размер.

На рязанца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.