Во время пожара на улице Предзаводской в Рязани погибла семейная пара

Пожилые супруги погибли во время пожара на улице Предзаводской в Рязани. Об этом, со ссылкой на источник в экстренных службах, сообщает YA62.ru.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в трёхэтажном трёхподъездном жилом доме поступило 24 сентября в 03.43. Загорелась квартира.

Во время пожара отравились продуктами горения мужчина без ног, 1939 года рождения, и его жена, 1943 года рождения.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На место выезжали 4 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причина ЧП и размер ущерба устанавливаются.