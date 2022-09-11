Во время квеста в Москве пострадали участники, в том числе несовершеннолетний

В воскресенье, 11 сентября, во время игрового квеста на улице Новохохловской в Москве пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета РФ.
Следователи организовали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП.
Телеграм-канал Mash сообщает, что в помещении хоррор-квеста Hunting взорвался газовый баллон, пострадали трое взрослых и двое детей.
Чтобы выбраться из комнаты, участники должны были зажечь газовую лампу. В этот момент баллон взорвался, пламя охватило комнату, а пластик на потолке стал плавиться и капать. Футболка одного из детей загорелась, его госпитализировали с ожогами в московскую больницу.