Во время игр в Пекине жители Рязанской области активно болели за хоккей и биатлон

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

- Реклама -

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – кёрлинг (6%). Больше всего кёрлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО – только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону.

- Реклама -

Зрители из Рязанской области больше всего времени уделили хоккею, биатлону и фигурному катанию. А самыми популярными трансляциями в регионе стали хокккейный матч между сборными России и Дании в ¼ финала, командный спринт в лыжных гонках и эстафета в биатлоне.

Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных в московском регионе передач 5 шли утром или днем в рабочие дни, а трансляция финала по хоккею, собравшая больше всего просмотров, началась в 7 утра воскресенья (по московскому времени).

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых.