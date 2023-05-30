Во время атаки ВСУ в Белгородской области погиб охранник ПВР, двое раненых в реанимации

Во время артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погиб охранник пункта временного размещения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в ПВР находились мирные жители — старики, дети. Погибшего охранника звали Виталий Алексеевич.

Два человека получили ранения, находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Пациентов прооперировали, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Гладков сообщил о трёх прямых попаданиях в жилой и административный корпуса, а также в проходную санатория. В ПВР находились жители Середы, вынужденные жить не дома уже год.