Внедорожник сбил 72-летнюю женщину в Рязани

В понедельник, 24 апреля, около 8:20 в посёлке Храпово пожилая рязанка пострадала от наезда внедорожника. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

За рулём Toyota Land Cruiser находился 58-летний местный житель. По предварительным данным, его автомобиль сбил 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.