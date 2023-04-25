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Вторник, 25 апреля, 2023

Внедорожник сбил 72-летнюю женщину в Рязани

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В понедельник, 24 апреля, около 8:20 в посёлке Храпово пожилая рязанка пострадала от наезда внедорожника. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

За рулём Toyota Land Cruiser находился 58-летний местный житель. По предварительным данным, его автомобиль сбил 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

Внедорожник сбил 72-летнюю женщину в Рязани

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