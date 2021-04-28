Власти рассказали, почему пришлось перенести сроки открытия «Соснового бора»

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Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец объяснил перенос сроков открытия «Соснового бора». Их обсудили в рамках публичного отчёта 28 апреля.

По словам Емеца, на ситуацию с открытием «Соснового бора» повлияла пандемия коронавируса.

Необходимо было решать проблемы со спасением человеческих жизней, — сказал министр.

Сейчас в обновлённом центре предстоит завершить ремонт и закупить оборудование. Финансирование работ запланировано на 2021-2022 годы.

Ранее подробнее об открытии обновлённого реабилитационного центра на месте бывшего санатория «Сосновый бор» корреспонденту РИА «7 новостей» рассказал зампред регионального правительства Роман Петряев.