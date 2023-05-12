Пятница, 12 мая, 2023
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Власти прокомментировали слухи о выходе танков ВСУ в пригороды Белгорода

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Авторы телеграм-канала «Война с фейками. Белгород» опровергли слухи о прорыве танков ВСУ в Белгородскую область.

Ранее в Сети появилась информация, что украинская боевая техника якобы уже вышла в пригороды Белгорода.

«Верить им (слухам. — Прим. Ред.) не надо, потому что никто никуда не вышел. И подобные сообщения в большем или меньшем количестве появляются вот уже почти полгода», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что 99 процентов сообщений продвижении противника — вбросы.

Белгородцев призвали не поддаваться панике и читать проверенные источники.

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