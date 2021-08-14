21.9 C
Рязань
Суббота, 14 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Владимирцы пожаловались Путину на строительство дома в пойме Клязьмы

Никита Брыкин
Владимирцы пожаловались Путину на строительство дома в пойме Клязьмы
- Advertisement -

Жители улицы Зеленой микрорайона Коммунар записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пишет Губерния-33.

Горожане выступают против «незаконного», по их мнению, строительства девятиэтажного дома в пойме реки Клязьмы.

Местные жители считают, что соседство здания в десяти метрах от фундамента частного дома, который стоит на отсыпных грунтах, угрожает его обрушению.

«Ни о каких публичных слушаниях мы не слышали, нас никто не оповещал», — утверждают авторы обращения.

Также жители Владимира отметили, что из-за грузовиков могут пострадать все коммуникации. Они попросили главу государства «спасти их тихую, уютную, спокойную жизнь» и не допустить строительство жилого комплекса.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]