Владимирцы пожаловались Путину на строительство дома в пойме Клязьмы

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Жители улицы Зеленой микрорайона Коммунар записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пишет Губерния-33.

Горожане выступают против «незаконного», по их мнению, строительства девятиэтажного дома в пойме реки Клязьмы.

Местные жители считают, что соседство здания в десяти метрах от фундамента частного дома, который стоит на отсыпных грунтах, угрожает его обрушению.

«Ни о каких публичных слушаниях мы не слышали, нас никто не оповещал», — утверждают авторы обращения.

Также жители Владимира отметили, что из-за грузовиков могут пострадать все коммуникации. Они попросили главу государства «спасти их тихую, уютную, спокойную жизнь» и не допустить строительство жилого комплекса.