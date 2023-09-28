Владимир Путин объявил 30 сентября государственным праздником

Президент РФ объявил 30 сентября государственным праздником — Днем воссоединения новых регионов с Россией.

Данный закон опубликован на портале правовой информации.

Полностью название праздника звучит как «День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией».

Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Они вступают в силу со дня подписания.

30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.