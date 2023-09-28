Четверг, 28 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Владимир Путин объявил 30 сентября государственным праздником

7info 2

Президент РФ объявил 30 сентября государственным праздником — Днем воссоединения новых регионов с Россией.  

Данный закон опубликован на портале правовой информации.

Полностью название праздника звучит как «День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией».

Изменения внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Они вступают в силу со дня подписания.

30 сентября 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации