Владимир Бурмистров собрал в Рязани гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР

Экс заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров собрал гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР.

Бурмистров возглавляет попечительский совет благотворительного фонда «Мамино сердце». О начале сбора помощи для Донбасса было объявлено в начале сентября.

Бурмистров отметил, что собирать помощь в Рязани начал не случайно. За два года работы его узнали множество людей, возможно больше, чем в Ростове-на-Дону.

— И мне не стыдно смотреть рязанцам в глаза. Именно поэтому решили открыть сбор гуманитарной помощи в Рязани, — рассказал Бурмистров.

За небольшое время собрано полторы тонны гуманитарных грузов. В основном — лекарства, средства гигиены.

Изначально собранное собирались отвезти в Харьковскую область, но ситуация изменилась. Сейчас определяются с новым местом. В любом случае, Бурмистров обещает отчитаться о доставках, выложить видео.

Рязанцы могут присоединиться к сбору помощи.

Пункты сбора:

▪ «Точка кипения» (ул. Каширина, д. 1Б, г. Рязань) — vk.com/tochkakipeniaryazan;

▪ Лесопарк (ул. Проезд речников, д. 1В, г. Рязань) — vk.com/lesopark62, t.me/lesopark62);

▪ ЦВПВМ «Гранит» (ул. Зубковой, д. 20Б, г. Рязань) — vk.com/granit_centr62, ok.ru/group/61614264614986, t.me/granit_centr62;

▪ магазин тактической экипировки «Штурм» (ул. Московское шоссе, д. 31А, стр. 1, 3 этаж, г. Рязань) — vk.com/shturm62;

▪ МП «КВЦ» г. Рязани (ул. Станкозаводская, д. 27; ул. Крупской, д. 19; ул. Маяковского, д. 111; ул. Горького, д. 11; ул. Стройкова, д. 7; ул. Вокзальная, д. 101; ул. Новоселов, д. 50, корп. 3; ул. Татарская, д. 95; ул. Советской Армии, д. 13А).

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