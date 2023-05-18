Четверг, 18 мая, 2023
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Владельцу рязанского кафе грозит до миллиона рублей штрафа за незаконную реализацию спиртного

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В среду, 17 мая, сотрудники отдела организации исполнения административного законодательства УМВД по Рязанской области с сотрудниками ОМВД по Московскому району Рязани проверили работу городских заведений общепита.

В кафе на улице Энгельса полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя. Из заведения изъяли всю алкогольную продукцию – 10 литров.

Возбуждено административное дело об обороте алкогольной продукции без лицензии. Статья КоАП предусматривает для должностных лиц штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.

Проверки продолжаются.

Владельцу рязанского кафе грозит до миллиона рублей штрафа за незаконную реализацию спиртного
Владельцу рязанского кафе грозит до миллиона рублей штрафа за незаконную реализацию спиртного

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