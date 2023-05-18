Владельцу рязанского кафе грозит до миллиона рублей штрафа за незаконную реализацию спиртного

В среду, 17 мая, сотрудники отдела организации исполнения административного законодательства УМВД по Рязанской области с сотрудниками ОМВД по Московскому району Рязани проверили работу городских заведений общепита.
В кафе на улице Энгельса полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя. Из заведения изъяли всю алкогольную продукцию – 10 литров.
Возбуждено административное дело об обороте алкогольной продукции без лицензии. Статья КоАП предусматривает для должностных лиц штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.
Проверки продолжаются.