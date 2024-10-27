Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в ноябре 2024 года. Подборку законодательных нововведений он публикует в своём канале в Telegram.

Так, уже в ноябре этого года начнёт работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Он позволит исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, а также выявлять и не допускать в страну нарушителей закона.

Ещё одна новая мера связана с деятельностью Роскомнадзора. Так, ведомство начнёт вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Таким образом планируют повысить безопасность в цифровой среде. Владельцы страниц в социальных сетях наряду со СМИ должны нести ответственность за достоверность информации, которую они распространяют.

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно. Они не смогут представлять интересы жителей России в органах публичной власти.