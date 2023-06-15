Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов в ходе отчёта о работе мэрии за прошлый год рассказал об инфраструктуре ЖКХ в городе.

В 2022 году при поддержке правительства Рязанской области капитально отремонтировали 8 участков магистральных теплосетей РМПТС протяжённостью свыше 5,6 км. Речь идёт об улицах Стройкова, Малое шоссе, Островского, Тимуровцев, Некрасова, Шереметьевский проезд, Попова и Черновицкая. За счёт собственной программы предприятие отремонтировало ещё 3 участка – улицы Зубковой, Пушкина и Трудовая. На текущий год запланированы реконструкция и капремонт 10 участков магистрали и 7 котельных.

В минувшем году в рамках соглашений с Фондом содействия реформированию ЖКХ привлечены займы на строительство котельной и новых теплосетей гарнизона Дягилево и на реконструкцию КНС №4 и 10.

В 2023 году за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов завершается строительство тоннельной части Западного коллектора.

По федеральному проекту «Чистая вода» на Окской очистной водопроводной станции внедрили систему водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.