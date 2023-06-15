Четверг, 15 июня, 2023
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Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани

Татьяна Проводина
Фото с сайта администрации Рязани

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артёмов в ходе отчёта о работе мэрии за прошлый год рассказал об инфраструктуре ЖКХ в городе.

В 2022 году при поддержке правительства Рязанской области капитально отремонтировали 8 участков магистральных теплосетей РМПТС протяжённостью свыше 5,6 км. Речь идёт об улицах Стройкова, Малое шоссе, Островского, Тимуровцев, Некрасова, Шереметьевский проезд, Попова и Черновицкая. За счёт собственной программы предприятие отремонтировало ещё 3 участка – улицы Зубковой, Пушкина и Трудовая. На текущий год запланированы реконструкция и капремонт 10 участков магистрали и 7 котельных.

В минувшем году в рамках соглашений с Фондом содействия реформированию ЖКХ привлечены займы на строительство котельной и новых теплосетей гарнизона Дягилево и на реконструкцию КНС №4 и 10.

В 2023 году за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов завершается строительство тоннельной части Западного коллектора.

По федеральному проекту «Чистая вода» на Окской очистной водопроводной станции внедрили систему водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания.

Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани
Виталий Артёмов рассказал об инфраструктуре ЖКХ Рязани

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