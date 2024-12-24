Виталий Артёмов провёл традиционный объезд Рязани в минувшие выходные

В выходные глава администрации Рязани Виталий Артемов провел традиционный объезд города, в котором приняли участие руководители структурных подразделений городской администрации.

Особое внимание было уделено строительству школы на 1100 мест в жилом комплексе «Олимпийский». С подрядчиками обсудили график выполнения работ, а также проблемные вопросы, требующие оперативного решения.

В поселке Строитель Виталий Артемов осмотрел площадку на улице Качевской, дом 36, корпус 1, где готовятся к проведению новогодних праздников. Подготовка осуществляется совместно с представителями ТОС поселка. Кроме того, в ходе визита обсудили вопрос благоустройства парковой зоны в поселке и строительства дороги-дублёра, которая соединит площадь с крайними домами микрорайона.

Следующей точкой объезда стал Лыбедский бульвар в районе Брессюирского моста. Здесь идет подготовка площадки под большой каток. Начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов сообщил, что работы выполняются в соответствии с графиком, в ближайшее время каток будет открыт.

Затем Виталий Артемов посетил Нижний городской сад, где завершаются работы по строительству детской площадки. По плану, они должны быть закончены к 26 декабря.

Далее глава администрации проверил ход благоустройства территории Лыбедского бульвара на участке от Кремлевского вала до цирка. Этот отрезок является частью Большого пешеходного маршрута, реализуемого при поддержке губернатора Рязанской области. Работы ведутся по плану, Виталий Артемов поручил проработать вопрос установки знаков, запрещающих стоянку автомобилей около шлагбаума на Лево-Лыбедской улице.

По обращениям граждан, поступившим через социальные сети, глава администрации осмотрел перекресток Посадского переулка и Лево-Лыбедской улицы. Вместе с профильными специалистами он обсудил возможность создания здесь пешеходного перехода.

Объезд завершился на площади Победы, где Виталий Артемов проверил готовность оформления площади к новогодним праздникам.

В ходе объезда глава администрации обратил внимание руководителя Дирекции благоустройства города на необходимость регулярной и своевременной уборки тротуаров, их чистки и обработки пескосоляной смесью. Также он поручил активизировать работы по ремонту новогодней иллюминации и световых украшений на улицах города.