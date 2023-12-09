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Виталий Артёмов проверил качество уборки снега в Рязани

7info7
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Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл 9 декабря очередной субботний объезд по территории города. Основное внимание он уделил вопросам уборки снега.

Маршрут объезда прошёл через улицы Свободы, Грибоедова, Вознесенскую, Садовую, Есенина, Яхонтова, Чапаева, Татарскую, Ленинского Комсомола, 2-ю Линию, Шевченко, Весеннюю, Чкалова, Московское шоссе, Западную, Костычева, Новаторов, Крупской, Юбилейную, Октябрьскую, Молодцова, Интернациональную, Семинарскую. На площади перед вокзалом «Рязань-2» будет проведена дополнительная посыпка пескосоляной смесью. Виталий Артемов поручил усилить работу по уборке и вывозу снега с остановок общественного транспорта и разворотных кругов, а также активизировать расчистку тротуаров, привлекая дополнительную технику.

Отдельно будет проработан вопрос уборки прилегающих территорий и парковок у торговых центров и магазинов. С собственниками встретятся представители контрольно-аналитического управления администрации и префектур.

По прогнозам синоптиков снегопад продолжится в течение всей следующей недели.

— Убирать город нужно круглосуточно: в будние дни и в выходные. Снижать темпы уборки нельзя, — отметил по итогам объезда Виталий Артёмов.

Виталий Артёмов проверил качество уборки снега в Рязани
Виталий Артёмов проверил качество уборки снега в Рязани
Виталий Артёмов проверил качество уборки снега в Рязани
Виталий Артёмов проверил качество уборки снега в Рязани

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