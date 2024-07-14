Виталий Артемов: «В Рязани по программе «Поддержки местных инициатив» в 2024 году реализуется 49 проектов»

В этом году в Рязани по программе поддержки местных инициатив реализуется 49 проектов. Это проекты по благоустройству территорий, которые выбрали сами горожане. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации города Виталий Артемов.

Уже приняты работы на первых четырех объектах. В разгаре работы по благоустройству Мемориального комплекса Скорбященского кладбища. Начинаются работы на Бульваре Победы и реставрация памятников участникам Великой Отечественной войны в Солотче и Карцево. В скором времени будет запущена интерактивная площадка от рязанских кузнецов «Рязанская Крица» в Канищево, а в Парке 1812 года будет устанавливаться освещение.

«Важно, что инициаторами этих проектов стали сами жители города, — отмечает Артемов. — Наша задача сделать так, чтобы работы были сданы в срок и были выполнены качественно. Еженедельно сотрудники Управления энергетики и ЖКХ проверяют объекты, постоянно находятся на связи с жителями – инициаторами проектов».

Рязанцев приглашают присоединиться к программе поддержки местных инициатив и предложить свой проект благоустройства. О том, как стать участником отбора информацию можно получить в ресурсном центре «ДОМ ТОС» по адресу: г. Рязань, ул. Каширина, д. 1, 3 этаж или по телефону: 29-48-16.