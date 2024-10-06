Виталий Артемов поручил привести теплотрассы в поселке строитель Строитель в надлежащее состояние

В ходе традиционного субботнего объезда глава администрации города Виталий Артемов посетил поселок Строитель. Вместе с ним в выездной рабочей встрече участвовали руководители структурных подразделений администрации Рязани, представители депутатского корпуса, руководители учреждений и активисты округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Виталий Артемов поручил отремонтировать подходы и подъезды к учреждениям социальной сферы, проработать возможность расширения части выезда с круга для продления маршрута общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово. Он отметил, что в поселке также необходимо установить светофор на пересечение с дорогой, ведущей к заводу КРЗ, упорядочить размещение нестационарных торговых объектов (например, перенести их на территорию, расположенную ближе к церкви).

Глава администрации Рязани также поручил к 1 ноября привести в надлежащее состояние все теплотрассы поселка Строитель, при необходимости восстановить изоляцию.

На встреча обсудили возможности переселения из аварийного жилья. Одно из предложений — включение в муниципальную программу «Развитие застроенных территорий».

В поселке Строитель продолжаются работы по благоустройству площадки спортшколы «Химик». Площадка заасфальтирована, смонтировано освещение, осталось установить ограждение. Зимой здесь планируют заливать каток.

Также рассмотрели развитие сквера на ул. Качевской, вопросы расширения территории благоустроенной зеленой зоны. К высадке новых деревьев планируется подключить владельцев предприятий и учреждений, расположенных в непосредственной близости от поселка Строитель.

Также в ходе объезда глава администрации Рязани Виталий Артемов осмотрел территории Железнодорожного района. Объезд прошел по улицам Черновицкой, Гагарина, Дзержинского, Высоковольтной, Татарской. По вопросам приведения в порядок всех территорий даны необходимые поручения.