Виталий Артемов констатировал нарушение графика строительства школы в Олимпийском городке

Глава администрации Рязани Виталий Артемов во время объезда по городу побывал на стройке школы в Олимпийском городке. Об итогах визита он написал на своей странице в Telegram-канале.

Глава отметил, что школа в Олимпийском городке на сегодняшний день является самым проблемным строящимся социальным объектом. Все дело в нарушении графика строительства.

— Такой подход недопустим. Поручил первому заместителю главы администрации города Дмитрию Лощинину актуализировать график проведения работ на объекте и ежедневно контролировать его неукоснительное соблюдение. Подрядчику необходимо нарастить объемы и опережающими темпами добиться ликвидации отставания. Предупредил, что в случае если в ближайшее время этого не произойдет, возможна процедура разрыва контракта и смена подрядной организации, — пишет Артемов.

Также глава побывал в микрорайоне Семчино, где также строят новую школу. Здесь работы идут в соответствии с графиком.

— Распорядился предусмотреть в бюджете следующего года средства на строительство новой дороги к ней и обустройство одного километра ливневой канализации, — пишет Артемов.

В районе ЖК «Метропарк» приступили к строительству детского сада. Его глава также посетил по время объезда города. По его словам, на объекте готовятся заводить инженерные коммуникации.