Виталий Артемов констатировал нарушение графика строительства школы в Олимпийском городке

Глава администрации Рязани Виталий Артемов во время объезда по городу побывал на стройке школы в Олимпийском городке. Об итогах визита он написал на своей странице в Telegram-канале.
Глава отметил, что школа в Олимпийском городке на сегодняшний день является самым проблемным строящимся социальным объектом. Все дело в нарушении графика строительства.
Также глава побывал в микрорайоне Семчино, где также строят новую школу. Здесь работы идут в соответствии с графиком.
В районе ЖК «Метропарк» приступили к строительству детского сада. Его глава также посетил по время объезда города. По его словам, на объекте готовятся заводить инженерные коммуникации.