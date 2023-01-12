Вирусолог Волчков предупредил о заболевании, начавшем «косить» москвичей

Врач-вирусолог Павел Волчков рассказал интервью порталу NEWS.ru о заболевании, начавшем «косить» москвичей.
По его словам, в столице стремительно распространяется ОРВИ из-за вспышки вируса гриппа А и B.
«Притом вирусная группа B вызывает более тяжелое течение заболевания», — подчеркнул Волчков.
В городе наблюдается непростая эпидемиологическая обстановка, уточнил специалист.
Волчков предположил, что заболеваемость в Москве пойдет на спад к концу января, поскольку грипп носит сезонный характер.
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