Четверг, 12 января, 2023
powder

Вирусолог Волчков предупредил о заболевании, начавшем «косить» москвичей

На главнуюНовости мира
Medical фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Врач-вирусолог Павел Волчков рассказал интервью порталу NEWS.ru о заболевании, начавшем «косить» москвичей.

По его словам, в столице стремительно распространяется ОРВИ из-за вспышки вируса гриппа А и B.

«Притом вирусная группа B вызывает более тяжелое течение заболевания», — подчеркнул Волчков.

В городе наблюдается непростая эпидемиологическая обстановка, уточнил специалист.

Волчков предположил, что заболеваемость в Москве пойдет на спад к концу января, поскольку грипп носит сезонный характер.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации