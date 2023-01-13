Пятница, 13 января, 2023
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Вирусолог Чумаков назвал симптомы подвида коронавируса «Кракен»

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Доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков рассказал о симптомах подвида коронавируса «Кракен», написала КП.

Новый вариант инфекции появился в России недавно – сначала в Пензенской области.

«У него только название грозное – «Кракен», а, в общем, ничего в нем грозного нет. Это просто продукт эволюции «Омикрона», – подчеркнул Чумаков.

Специалист отметил, что при «Кракене» возможна головная боль, повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, хриплый голос, усталость, боль в мышцах, насморк и заложенность носа.

Чумаков добавил, что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным. Он будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

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