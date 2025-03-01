Виновные в убийстве Листьева могут понести наказание, заявил экс-генпрокурор Скуратов

Причастные к убийству журналиста Владислава Листьева могут быть наказаны, несмотря на срок давности преступления, сообщил РИА Новости бывший генпрокурор Юрий Скуратов.

По его словам, решение о том, нужно ли учитывать срок давности, зависит от суда. С учетом большой значимости дела на него могут не обратить внимание.

«Не только заказчик, но и, на мой взгляд, ряд других лиц могут понести ответственность, поскольку срок давности в данном случае может и не быть применен», — рассказал Скуратов.

Листьева убили 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Двое преступников открыли по нему огонь из пистолета и пистолета-пулемета. Это преступление стало одним из самых громких в девяностые.

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Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым. Срок давности истек 1 марта 2010 года.

Скуратов возглавлял Генпрокуратуру с 1995 по 2000 год.