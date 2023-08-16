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Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце»

7info

В ближайшие дни находиться под открытым солнцем длительное время будет опасно в Черноземье, регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики прогнозируют очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, можно получить серьёзные проблемы, в частности с кожей.

На Северном Кавказе к жаре в 37 градусов добавится ультрафиолетовый индекс в 8-9 единиц.

— Учитывая, что там и на Черноморском побережье и температура воздуха будет около 37 градусов, ситуация критическая, — сказал Вильфанд.

Загорать в полуденные часы категорически не рекомендуется.

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