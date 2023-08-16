В ближайшие дни находиться под открытым солнцем длительное время будет опасно в Черноземье, регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптики прогнозируют очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, можно получить серьёзные проблемы, в частности с кожей.
На Северном Кавказе к жаре в 37 градусов добавится ультрафиолетовый индекс в 8-9 единиц.
Загорать в полуденные часы категорически не рекомендуется.