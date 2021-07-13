Вильфанд пообещал россиянам «махрово-красную жару»

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На следующей неделе в Европейской части России сохранится жаркая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Учёный отметил, что распределение температуры отметят на картах синоптиков «не просто красным, а махрово-красным цветом». Температура воздуха будет выше нормы на 8-10 градусов. Температура выше нормы ожидается и на Дальнем Востоке.

Метеоролог отметил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа, на западе Красноярского края будет «мешок холода». Там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.