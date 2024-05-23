Четверг, 23 мая, 2024

Виктория Боня станет участницей реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

ТНТ раскрывает имя еще одного участника звездной команды проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). За приз в 10 миллионов рублей в дубайской пустыне будет бороться Виктория Боня.  

Блогер и телеведущая призналась, что любит шоу, где надо испытывать себя на прочность. Зрители ТНТ помнят Вику по проекту «Звезды в Африке». Тогда удача отвернулась от нее, и она рано покинула шоу. В Дубай она поехала за победой. 

«Я смотрела два сезона «Выжить в…», мне очень понравилось. Особенно красивым получился сезон в Самарканде. Я очень люблю такие шоу на испытания. Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», – высказалась Боня о своем участии в проекте. 

Виктория Боня будет сражаться за победу в составе звездной команды вместе с актрисой Comedy Woman Надей Сысоевой, ее бойфрендом, спортсменом и актером Сашей Стоуном, а также с борцом и певцом Торнике Квитатиани. Имена остальных участников проекта пока не раскрываются. 

В реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» принимают участие 14 участников — семь из звездной команды и семь из народной. По правилам шоу, звездная и народная команда проходят испытания, которые решают, кто отправляется выживать в пустыню, а кто – в роскошный отель со всеми благами, которые только можно себе представить. Каждую неделю на голосовании проект покидает один участник. До финала доходят лишь двое, именно они и сражаются за звание победителя и главный приз 10 миллионов рублей. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу. 

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