Виктория Боня станет участницей реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

ТНТ раскрывает имя еще одного участника звездной команды проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). За приз в 10 миллионов рублей в дубайской пустыне будет бороться Виктория Боня.

Блогер и телеведущая призналась, что любит шоу, где надо испытывать себя на прочность. Зрители ТНТ помнят Вику по проекту «Звезды в Африке». Тогда удача отвернулась от нее, и она рано покинула шоу. В Дубай она поехала за победой.

«Я смотрела два сезона «Выжить в…», мне очень понравилось. Особенно красивым получился сезон в Самарканде. Я очень люблю такие шоу на испытания. Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», – высказалась Боня о своем участии в проекте.

Виктория Боня будет сражаться за победу в составе звездной команды вместе с актрисой Comedy Woman Надей Сысоевой, ее бойфрендом, спортсменом и актером Сашей Стоуном, а также с борцом и певцом Торнике Квитатиани. Имена остальных участников проекта пока не раскрываются.

В реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» принимают участие 14 участников — семь из звездной команды и семь из народной. По правилам шоу, звездная и народная команда проходят испытания, которые решают, кто отправляется выживать в пустыню, а кто – в роскошный отель со всеми благами, которые только можно себе представить. Каждую неделю на голосовании проект покидает один участник. До финала доходят лишь двое, именно они и сражаются за звание победителя и главный приз 10 миллионов рублей. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу.