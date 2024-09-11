На прошлой неделе на ТНТ отгремела премьера сериала «Третье сентября». В нём сыграл народный артист России Виктор Низовой. Низового публика прекрасно знает по ярким ролям в кино и в театре. В интервью 7info Виктор рассказал о новом проекте и том, что вдохновляет его на новые роли.

Виктор, ваша карьера успешно развивается в двух плоскостях — в театре и в кино. На театральной сцене и на киноплощадке вы разный? Всё-таки это совсем разные методики и подходы, разный формат работы, разные жанры… Или я ошибаюсь?

Конечно, театр и кино являются основой нашей профессии, и хотя один человек и сказал, что из всех искусств важнейшим для нас является кино, я бы с ним поспорил. Театр для меня стоит на первом месте. Что такое театр? Это живой организм, это про «здесь и сейчас»: зритель видит тебя, слышит твое дыхание, видит твои глаза, твои слезы в режиме реального времени. Неважно, в плохом ли ты настроении или в хорошем — ты выходишь на сцену и убедительно играешь свою роль.

А сцену в кино можно снять и с первого дубля, и со второго, третьего, седьмого. Все смонтировать, и выпустить в свет. У зрителя есть возможность пересматривать фильмы по несколько раз, но в театр он ходит за живыми эмоциями, наблюдая, как артист меняется и как пройдет сегодня та или иная сцена. И кино, и театр очень дороги для меня, но это совершенно полярные ипостаси в искусстве.

Детство вы провели у моря. Это особый образ жизни и особая романтика. На вас как повлияло море? Может, на что-то особое вдохновило, например, на выбор профессионального пути?

Детство, особенно летние месяцы, я проводил у своих бабушек на море. Я родился в сентябре, и моя мама, нося меня под сердцем, тоже весь август провела на Черном море в Херсонской области в чудном и замечательном городе Скадовске. Море — это моя стихия, у меня супруга выросла в Крыму в Керчи, мои детки растут сейчас на море. Мы стараемся и зимние каникулы проводить на море в теплых странах! Я бы даже поспорил с автором песни «Русское поле», где там такие слова: «Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря». Я настолько заряжаюсь этой стихией, мне хочется обнять это необъятное море, приласкать. Море — это сказка! Море — это жизнь, источник настроения и сил!

Ваши телеперсонажи западают прямо в сердце. Это такое редкое сочетание харизмы, обаяния и уникальных качеств, которыми вы награждаете своих героев. Как вы работаете над ролью, чтобы получалось на экране так метко и в точку?

Кадр со съёмок сериала «Третье сентября», пресс-служба ТНТ

На мой взгляд, режиссеры и продюсеры угадывают при утверждении меня на ту или иную роль. К примеру, успех спектакля — это верное распределение актеров. Я с ностальгией вспоминаю свою первую работу, сериал «Простые истины», где я бесконечно благодарен Юрию Михайловичу Беленькому, который из пяти претендентов на роль учителя физкультуры выбрал меня, никому еще неизвестного актера. По моим пробам ему показалось, что это будет моя роль, и мне кажется, что у нас все получилось. В большинстве своем я очень благодарен всем проектам, где я принимал участие, и мои персонажи мне очень близки. Да, в основном, они комедийные и очень похожи на меня. Продюсерам и режиссерам очень важно угадать в артисте, что он сможет сыграть, как они видят того или иного героя — это, я считаю, и есть залог успеха.

В театре в вашем исполнении можно увидеть множество ярких героев русской классической литературы. Сложно ли играть классику и как к этому готовитесь лично вы?

Да, классику играть очень сложно… Вроде кажется, а что тут играть? Нет, нет, нет. Там такая глубина заложена. Когда я получил роль Городничего в «Ревизоре», мне позвонил очень пожилой артист, наш корифей, Анатолий Михайлович Торопов, его, к сожалению уже нет с нами. Он поздравил меня с ролью и сказал: «Витя, ты получил роль городничего в „Ревизоре“ на всю жизнь, а я ее получил, когда мне было сорок лет». Классика это очень серьезно. Она разгадываема, но надо прикладывать силы, чтобы ее разгадать, чтобы «вскрыть» автора в хорошем смысле, будь-то Чехов, Достоевский, Толстой, Шекспир… Вот мы недавно выпустили замечательную премьеру, спектакль «Женитьба Бальзаминова». Казалось бы, да? А это наисложнейшая пьеса. Но мы постарались вместе с режиссером подобрать ключик к этой истории. Как мы готовимся? Читаем и стараемся, опять же, проникнуть, влезть в шкуру персонажа, прочувствовать и его, и автора.

Ваша новая роль — в проекте «Третье сентября». Ваш герой — кто он? Похож ли он на вас?

Мой персонаж — простой русский мужик из глубинки, который приезжает на свадьбу своего племянника. Он очень добрый и неконфликтный, любит выпить, но при том очень достойно себя ведет. Несмотря на то, что моя роль небольшая, думаю, зрителю она запомнится. Спасибо сценаристам за моего дядю Петю, мы его прозвали дядей Витей. (Улыбается). Он открытый, с русской душой и не держащий кукиш в кармане. Конечно, он похож на меня.

Прекрасная песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» — уже не просто песня. Это своеобразный бренд. Кто-то слушая ее ностальгирует, а кто-то воспринимает её как мем, иронизирует. А какие чувства она вызывает у вас?

Да, эта песня — настоящий хит, если слышишь ее в машине или на улице, начинаешь ее напевать. Она написана талантливыми людьми и исполнена легендарным Михаилом Шуфутинским. Очень душевная и сердечная песня про отношения между мужчиной и женщиной. И то, что Шуфутинский снялся вместе с нами в «Третьем сентября» — очень приятный факт.

А как провели третье сентября в этом году? И на ваш взгляд, почему зрителю стоит посмотреть «Третье сентября»?

Утром у меня была репетиция, вечером мы отыграли замечательный спектакль «Мертвые души». А «Третье сентября» я советую посмотреть, потому что это очень добрый сериал без пошлости и фальши. Я уверен, что за этот проект нам не будет стыдно: ни артистам, ни режиссерам, ни всей нашей съемочной и очень классной группе!