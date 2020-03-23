Задержаны подозреваемые, взорвавшие банкомат в рязанском супермаркете

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в кражах. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Силовики задержали четырёх человек в возрасте от 33 до 42 лет. Все они подозреваются в совершении краж из банкоматов. Первая попытка хищения была совершена в октябре 2019 года в селе Путятино. Подозреваемые попытались взорвать газовой смесью банкомат, но сбежали после того, как сработала сигнализация.

Затем 31 декабря, в том же селе, они разбили окно супермаркета, проникли внутрь и взорвали банкомат. Их добычей стали более двух миллионов рублей. 

В ходе расследования полицейским удалось выйти на подозреваемых, двое из которых были ранее судимы. Задерживали их одновременно в разных местах. Одного в аэропорту после возвращения из Таиланда, другого в Коломне, ещё двоих в Тульской области. 

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