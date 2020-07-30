Врач рассказала, можно ли за один день отоспаться после недели недосыпа

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Врач-сомнолог рязанской больницы имени Семашко Любовь Мартьянова рассказала, можно ли за один день отоспаться после недели недосыпа. Видео размещено в официальной группе клиники в соцсети ВКонтакте.

По словам медика, компенсировать недосып, накапливавшийся в течение рабочей недели, лишними 5-6 часами сна в выходные нельзя.

Мартьянова сообщила, что недосып в течение одной недели серьёзных последствий для организма человека не несёт. Другое дело, если такая ситуация происходит регулярно. В этом случае сбиваются биологические часы организма, что чревато проблемами со здоровьем.