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У матери потерявшейся двухлетней девочки изъяли всех детей

У многодетной матери девочки, которую в течение трёх дней искали в лесу в Вологодской области временно изъяли всех детей. Об этом сообщает НТВ.

Напомним, 2-летняя Василиса пропала днём в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района. Мать оставила её в песочнице вместе с двумя сёстрами, а сама отправилась домой, чтобы покормить новорожденного ребёнка.  В это время девочка ушла. 

Василису в тяжёлом состоянии нашли в лесу в пятницу, 6 сентября, в 500 метрах от песочницы. В поисках малышки самое активное участие принимали поисковики из Рязани. Сообщается, что за девочкой на место происшествия прилетел вертолёт санавиации. Сейчас её судьба в руках врачей. 

Ранее мать девочки привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас по факту ЧП с ребёнком завели уголовное дело.

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