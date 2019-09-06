У матери потерявшейся двухлетней девочки изъяли всех детей

У многодетной матери девочки, которую в течение трёх дней искали в лесу в Вологодской области временно изъяли всех детей. Об этом сообщает НТВ.



Напомним, 2-летняя Василиса пропала днём в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района. Мать оставила её в песочнице вместе с двумя сёстрами, а сама отправилась домой, чтобы покормить новорожденного ребёнка. В это время девочка ушла.



Василису в тяжёлом состоянии нашли в лесу в пятницу, 6 сентября, в 500 метрах от песочницы. В поисках малышки самое активное участие принимали поисковики из Рязани. Сообщается, что за девочкой на место происшествия прилетел вертолёт санавиации. Сейчас её судьба в руках врачей.



Ранее мать девочки привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас по факту ЧП с ребёнком завели уголовное дело.

