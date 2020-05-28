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Рязанский инфекционист рассказал о влиянии антител к коронавирусу

7info
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Исполняющий обязанности заведующего инфекционным отделением больницы имени Семашко в Рязани Владимир Гришин ответил на вопросы в прямом эфире в инстаграме.

Он рассказал, что вместе с коллегами с марта работает в специальном госпитале на территории больницы, где лечатся пациенты с COVID-19. Перед эфиром врачу поступило 24 вопроса. Он ответил на самые интересные из них.

В частности, Гришин сообщил, что пока рано говорить о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса, так как она пока ещё находится в стадии разработки. В то же время можно предположить, что вакцинацию не будут проводить при наличии каких-либо заболеваний. Решаться это будут в каждом конкретном случае. 

Ещё один вопрос касался наличия в крови человека антител к коронавирусу, защищают ли они от повторного заболевания. Владимир Юрьевич ответил, что пока нет случаев повторного заболевания пациентов, у которых обнаружены антитела к COVID-19. В течение одного эпидсезона человек заболеть не должен. 

Специалист также отметил, что в больнице имени Семашко внимательно следят за исследованиями в области коронавируса и применяют все новые разработки. 

Он рассказал, что на компьютерную томографию пациента направляет врач, посмотрев на его состояние. Самостоятельно записываться на него не нужно, так как при этом человек получает облучение.

При заболевании Гришин рекомендует сразу же обращаться в поликлинику, вызвав врача на дом по телефону. Дальше лечение уже будет назначать специалист. Он рассказал, что практически все пациенты в больнице имени Семашко обратились к врачам слишком поздно. 

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