Рязанские магазины работают в обычном режиме

Магазины Рязани готовы к повышенному спросу на продукты длительного хранения, бакалею и консервацию. Об этом сообщает телеканал ТКР.



В целом, в магазинах особого ажиотажа не наблюдается. Рязанцы чувствуют себя достаточно спокойно. Спросом в последние дни пользуются средства гигиены, туалетная бумага, влажные салфетки. Также покупают продукты долгого хранения – крупы, сахар, соль и мука.



Их разбирают довольно быстро, но сотрудники магазинов тут же восполняют запасы. Если полки пустеют, то временно. Товары довольно быстро доставляют со склада.

