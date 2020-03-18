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Рязанские магазины работают в обычном режиме

Магазины Рязани готовы к повышенному спросу на продукты длительного хранения, бакалею и консервацию. Об этом сообщает телеканал ТКР

В целом, в магазинах особого ажиотажа не наблюдается. Рязанцы чувствуют себя достаточно спокойно. Спросом в последние дни пользуются средства гигиены, туалетная бумага, влажные салфетки. Также покупают продукты долгого хранения – крупы, сахар, соль и мука.

Их разбирают довольно быстро, но сотрудники магазинов тут же восполняют запасы. Если полки пустеют, то временно. Товары довольно быстро доставляют со склада.

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