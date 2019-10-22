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После вмешательства Аркадия Фомина убрали несанкционированную свалку на кладбище

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин сообщил на своей странице в Фейсбуке об уборке несанкционированной свалки в Шиловском районе. 

– Внимательно отношусь к тем сообщениям, которые поступают мне через социальные сети. Лично вникаю в каждую ситуацию и стараюсь исправить там, где есть несправедливость, – написал Фомин.⠀

По обращениям жителей моего округа выезжаю непосредственно на место, чтобы понять проблему и вместе с исполнительной властью найти решение.⠀

Житель посёлка Шилово Александр Рябов поделился со мной проблемой несанкционированной свалки на кладбище в Новоселках. После обращения мусор был вывезен, но необходимо комплексное решение, чтобы у людей была возможность складировать бытовой мусор в специально отведённом месте.

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