После вмешательства Аркадия Фомина убрали несанкционированную свалку на кладбище

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин сообщил на своей странице в Фейсбуке об уборке несанкционированной свалки в Шиловском районе.

– Внимательно отношусь к тем сообщениям, которые поступают мне через социальные сети. Лично вникаю в каждую ситуацию и стараюсь исправить там, где есть несправедливость, – написал Фомин.⠀

По обращениям жителей моего округа выезжаю непосредственно на место, чтобы понять проблему и вместе с исполнительной властью найти решение.⠀

Житель посёлка Шилово Александр Рябов поделился со мной проблемой несанкционированной свалки на кладбище в Новоселках. После обращения мусор был вывезен, но необходимо комплексное решение, чтобы у людей была возможность складировать бытовой мусор в специально отведённом месте.

