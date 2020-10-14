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Очередной бальный сезон в Рязани завершился гангстерской вечеринкой

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В субботу, 10 октября, участники движения «Губернский молодёжный бал» подвели итоги 12-го сезона. Из-за пандемии коронавируса сезон, как и сам 2020 год, оказался очень непростым. Часть запланированных мероприятий пришлось отменить по санитарно-эпидемиологическим требованиям. Да и сама церемония закрытия должна была состояться ещё в марте 2020 года. Поэтому встречу участников #ГМБ в этот субботний вечер можно было без преувеличения назвать долгожданной.

По доброй традиции бальный сезон завершается тематической вечеринкой. В этот раз была выбрана гангстерская эстетика: костюмы в стиле Чикаго 30-х годов, чёрный цвет, оружие, деньги, страсть, приключения и, конечно, танцы – такая атмосфера царила на Gangsters PARTY в клубе Joy.

Второе отделение вечеринки было посвящено прошедшему сезону и тем мероприятиям, которые удалось провести: открытие сезона «Перезагрузка 12.0» в рамках акции Ночь в библиотеке, Новогодний маскарад «Чем дальше в лес», Новогодний бал-маскарад в РГУ имени С.А. Есенина, «Святочный бал и Дары вальса», Сретенский молодежный бал, XII Губернский молодежный бал «Золотой век», Летний бал на День города, участие в праздновании Дня ВДВ, Народный пляс в селе Константиново к 125-летию Сергея Есенина.

Не секрет, что «Губернский молодёжный бал» в Рязани – это уже давно не просто клуб любителей танцев. Это масштабное семейное движение, которое помогает находить друзей и соединять сердца. Немало девушек и молодых людей встретили свою любовь на репетициях, танцевальных вечеринках или крупных городских мероприятиях, таких как Народный пляс или Вальс Победы.

На завершающей сезон вечеринке наградили пары, создавшие семью в 2020 году, а также отметившие первую, вторую и третью годовщины. Награды получили и семейные династии Дениса и Татьяны Линник, Любови и Александра Кравченко, Юлии Филимоненковой – Сергея Избасарова.

По итогам года наградили команду дебютантов, самого стойкого фотографа Юрия Красовского, организаторов и хореографов Владислава Мерзлякова и Алину Елистратову. Лучшим событием сезона признали Святочный бал, организованный Юлией Григорио. А самым трудолюбивым танцором стал Владимир Иваников.

Третье отделение не только завершало 12-й сезон, но и стало открытием 13-го. Оно прошло в стиле караоке-бала. Под популярные современные мелодии были исполнены вальс, блюз, фокстрот, кадриль, тустеп и другие танцы.

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