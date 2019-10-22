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Квартира сгорела из-за заряжавшегося гироскутера

На юге Москвы из-за заряжавшегося гироскутера сгорела квартира. Об этом сообщает Mash | Мэш.

По данным источника, молодые люди поставили гироскутер и на некоторое время забыли о нём. Гироскутер заряжался слишком долго, перегрелся, в результате загорелся, и начался пожар. 

Квартира выгорела полностью. Пострадала пенсионерка, живущая выше. Женщину, надышавшуюся дымом, спасли пожарные. Молодые люди успели покинуть квартиру, с ним всё в порядке. 

Отмечается, что в Москве в последнее время таких пожаров много.

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