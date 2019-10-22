Квартира сгорела из-за заряжавшегося гироскутера

На юге Москвы из-за заряжавшегося гироскутера сгорела квартира. Об этом сообщает Mash | Мэш.



По данным источника, молодые люди поставили гироскутер и на некоторое время забыли о нём. Гироскутер заряжался слишком долго, перегрелся, в результате загорелся, и начался пожар.



Квартира выгорела полностью. Пострадала пенсионерка, живущая выше. Женщину, надышавшуюся дымом, спасли пожарные. Молодые люди успели покинуть квартиру, с ним всё в порядке.



Отмечается, что в Москве в последнее время таких пожаров много.

