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Дела духовные нельзя перенести в онлайн

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За полгода пандемии коронавируса мир изменился. В некотором смысле жизнь стала восприниматься под другим углом. Изменилась и работа редакции РИА «7 новостей».

Но именно в этот непростой период Господь подарил нам радость общения с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря отцом Лукой. 

Впервые мы отправились в обитель накануне пандемии. Паломническая экспедиция благотворно сказалась на всех, кто в ней побывал.  

Батюшка не оставлял нас на протяжении всего «неспокойного периода». Он выходил на связь в фейсбуке, проводя просветительские беседы. Во время Святой Пасхи организовал прямое включение из храма, и мы смогли ощутить, несмотря на формат онлайн, его присутствие в наших домах.  

Мы были на связи в день Святой Троицы и продолжали молиться о том, чтобы Господь послал на личную встречу. И это время настало. 

Радость от общения с игуменом Лукой была настолько сердечной  и тёплой, что мы,  растворившись в его волшебной ауре и речах, забыли включить звук на камере… Но, видимо,  так было угодно Господу, поэтому представляем вашему вниманию  видеоролик  и постараемся вспомнить основные моменты нашей беседы.

Во время ограничений, связанных с COVID – 19,  жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом.  Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря,  проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.

 За пять месяцев, которые прошли с момента нашего первого приезда в обитель, многое удалось сделать.

–  Храм строится на руинах старого алтаря 1768 года, – рассказал настоятель монастыря. – Сейчас работы почти закончены. Господь нам послал благодетеля, и мы смогли расписать алтарную часть, а вот часть монастырская ещё нуждается в росписи. На территории где располагался храм, мы  сейчас воздвигаем, начиная с основания, колокольню. Уже забили 115 свай 7-метровых, и сейчас  около 8 метров колокольни поднялось – это один из самых сложных этапов.

Впереди важный технический момент – возведение свода и башенки, в которой будут размещаться колокола.

Мы трудились над этой задачей параллельно основной стройке, и Господь  благословил нас начать литьё колоколов и послал  замечательных благодетелей, которые заказали для нас три больших колокола весом 500 кг, 800 кг и 1700 кг. Они должны быть  воздвигнуты в конце этого года на построенную колокольню.

Всё в руках Божьих, но мы очень надеемся, что скоро округа наша пронская огласится Благовестом – благодатным и сильным молитвенным воодушевлением.

 –  Отец Лука, в обществе не прекращаются волнения по поводу пришедшей пандемии ковида. Люди говорят о «второй волне», боятся, что всё опять закроется. Чтобы вы, как священнослужитель, посоветовали в этой непростой ситуации?

–  Честно сказать, очень утомило онлайн-образование. Я как преподаватель тоже участвую в нём и прекрасно понимаю, что,  несмотря на технические перегрузки, которые испытывают дети и студенты, общение через монитор компьютера на три четверти формализует образовательный процесс. Поэтому мы усердно молимся и просим Господа, чтобы учебный год начался нормально.

Конечно, нельзя панически воспринимать каждый случай заболевания. Всякие болезни приходят, но они не должны нарушать  обычный график жизни. Я надеюсь, что мудрости у власть предержащих хватит, и образовательный процесс в очном формате не будет приостановлен. Есть много важных дел и забот, которые не требуют объятий, но они, к сожалению, тоже приостановились.

Розовый закат укрывал монастырь. Вечерело. Время как будто застыло. Испытывая небывалую душевную лёгкость, я осознала, что такое ощущение можно почувствовать только здесь и сейчас….  И поняла, что дела духовные нельзя перенести в онлайн.

Надежда Майорова

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