«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года

В Коллекции Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина насчитывается более 1200 экспонатов.

Вместе с Марией Киселёвой – старшим научным сотрудником музея, с которой нас связывают 5 лет учёбы в РГУ и 5 лет работы в Рязанском лицее № 52, мы будем знакомить вас с этими шедеврами.

Каждый вторник в коротком видео обзоре расскажем об одной из картин музея.

Наш проект мы решили назвать «День шедевра».

А начинаем знакомство с картины Сильвестра Щедрина « Вид на Неаполь с дороги в Позилиппо».

Исполненный в 1929 году «Вид на Неаполь с дороги в Позилиппо» изображает панораму города с его знаменитыми набережными, залив, очертания Везувия. Живописные фигурки крестьян на переднем плане довершают картину беззаботного существования в этом счастливом краю. Говорят ,что с этого места до сих пор открывается лучший вид на красоты Неаполя.

Картина находится в постоянной экспозиции музея. Но 10 октября отправится «в командировку» на выставку пейзажа «Покой и радость», которая будет проходить в Манеже Санкт-Петербурга.

Рязанцы смогут увидеть картину на прежнем месте только в феврале. Но у тех, кто поспешит и посетит музей на этой неделе, есть шанс посмотреть на Неаполь, если не с дороги в Позилиппо, то хотя бы с полотна художника Щедрина.