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«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года

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«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года

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 В Коллекции Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина насчитывается более 1200 экспонатов.

 Вместе с Марией Киселёвой – старшим научным сотрудником музея, с которой нас связывают 5 лет учёбы в РГУ и 5 лет работы в  Рязанском лицее № 52, мы будем знакомить вас с этими шедеврами.

Каждый вторник  в коротком видео обзоре  расскажем об одной из картин музея.

Наш проект мы решили назвать «День шедевра».

А начинаем знакомство с картины Сильвестра Щедрина « Вид на Неаполь с дороги в Позилиппо».

Исполненный в 1929 году «Вид на Неаполь с дороги в Позилиппо» изображает панораму города с его знаменитыми набережными, залив, очертания Везувия. Живописные фигурки крестьян на переднем плане довершают картину беззаботного существования в этом счастливом краю. Говорят ,что с этого места до сих пор открывается лучший вид на красоты Неаполя.

Картина находится в постоянной экспозиции музея. Но 10 октября отправится  «в командировку» на выставку пейзажа «Покой и радость», которая будет проходить в Манеже Санкт-Петербурга.

Рязанцы смогут увидеть картину на прежнем месте только в феврале.  Но у тех, кто поспешит и посетит музей на этой неделе, есть шанс посмотреть на Неаполь, если не с дороги в Позилиппо, то хотя бы с полотна художника Щедрина.

«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года
«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года
«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года
«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года
«Вид на Неаполь» покидает Рязанский художественный музей до февраля 2022 года

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