Вице-премьер Григоренко: Лесные пожары в Рязанской области локализованы

Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы. Об этом было объявлено на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл вице-премьер Дмитрий Григоренко.

На сайте кабмина РФ сообщается, что открытое горение на кромке пожаров потушено. Новые очаги возгорания, появившиеся за минерализованной защитной полосой, оперативно потушены.

В области сделали защитную полосу длиной 100 километров, в некоторых местах её ширина достигает 20 метров.

По словам Григоренко, дальнейшее распространение лесных пожаров исключено. Принято решение заливать водой очаги задымление.

— Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трёх-пяти дней, — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства России.

Принято решение вывести часть людей и техники, прибывших из других регионов. Первые группы отправятся домой ночью 28 августа.

Угроз для населённых пунктов нет. Пять населённых пунктов, которые находились в зоне риска, обнесены двойным кольцом защитной полосы.